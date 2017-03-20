Калуга, 20 марта, 2017, 14:44 — ИА Регнум. В Калужской области глава администрации сельского поселения подозревается следственными органами в мошенничестве. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Алексей Фокин.

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По версии следствия, в 2015 году, во время проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения, в котором она проживает, подозреваемая предоставила конкурсной комиссии подложный диплом о высшем образовании.

Подлог был выявлен в ходе прокурорской проверки, материалы которой затем передали в СК для возбуждения уголовного дела.

В комитете полагают, что женщина старается уйти от ответственности, придумывая версии появления диплома и жалуясь на плохое самочувствие.

Следствие по делу продолжается. Согласно действующему законодательству РФ, за использование заведомо подложного документа глава администрации поселения может грозить заключение сроком до 6 месяцев.

Напомним, в 2016 году следственными органами Калужской области направлены в суд уголовные дела в отношении 8 должностных лиц органов местного самоуправления.