Барнаул, 20 марта, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент возможного нападения в Барнауле на оппозиционера Алексея Навального. Инцидент произошел в центре города, на ул. Молодежная, когда он со своими сторонниками, по всей видимости, направлялся в штаб: на сегодня, 20 марта, намечалось его открытие. В тот момент, когда Навальный, поздоровавшись с четой пенсионеров, устремился дальше, мужчина невысокого роста в черной куртке и черных перчатках молниеносно выставил вперед зеленую клизму и струя бриллиантовой зелени выстрелила в направлении оппозиционера.

Видеокадр Алексей Навальный — после нападения мужчины с зеленой клизмой в Барнауле

Видеокадр со съемок Центра политконсалтинга Струя зеленки, летящая в сторону Навального и его сторонников в Барнауле

Судя по видео, нападавший сразу убежал. Один из сторонников Навального бросился было его догонять, но почему-то вернулся. Самого лица Навального после нападения камера не показывает, но судя по тому, что на ее линзе тоже остались отметины зеленки, можно сделать вывод, что досталось и оператору. Свидетели ЧП досадуют, что никто не успел среагировать.

Видеокадр со съемок Центра политконсалтинга Рука мужчины, напавшего с зеленой клизмой на Навального и его сторонников в Барнауле

В ГУ МВД по Алтайскому краю пока никак не комментируют произошедшее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сам оппозиционер по поводу случившегося заявил, что зеленкой его облили по распоряжению Кремля. «То ли Маска, то ли Аватар, то ли Шрек», — так он прокомментировал выставленные в интернете снимки своего зеленого лица.

Видеокадр Объектив видеокамеры после того, как мужчина в черной куртке выстрелил зеленкой в Алексея Навального

Напомним, аналогичное происшествие с Навальным было и в Новосибирске, где его закидали куриными яйцами.

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