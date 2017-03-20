Нападения не будет: НАТО отменил военную агрессию России против Прибалтики
Копенгаген, 20 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум.
НАТО не считает, что страны Прибалтики подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает информационное агентство LETA.
«Мы встревожены действиями России и ее возможными намерениями, но в то же время важно, чтобы мы не драматизировали ситуацию», — заявил Столтенберг в ходе переговоров с датским правительством в Копенгагене 18 марта.
НАТО видит обеспокоенность в связи с терроризмом и кибератаками, но ничто не указывает на возможность «конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе страны Балтии», — сказал Столтенберг.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в трёх странах Прибалтики развернулась настоящая истерия по поводу «нападения России на Прибалтику», практически дня не проходит без заявлений политиков разного ранга о том, что Россия вынашивает планы оккупации и вот-вот вторгнется на территории этих стран. Кроме того, прибалтийский политики заодно переживают за военную безопасность ЕС и США. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на днях сделал заявление о том, что газопровод «Nord Stream-2» может быть использован Россией для вторжения в Европу.
Напомним, что решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Прибалтики и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле 2016 года. Руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня 2017 года. Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, — казармы, ремонтные мастерские. В целом в ближайшие годы расходы на эти цели составят около 50 млн евро.
Согласно результатам исследования «Латвийского барометра Baltic International Bank», жители Латвии считают главными угрозами экономический спад, демографические проблемы и беженцев. Только 10% респондентов назвали среди самых реальных угроз — военные действия иностранных государств и терроризм.