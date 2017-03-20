Копенгаген, 20 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

НАТО не считает, что страны Прибалтики подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает информационное агентство LETA.

«Мы встревожены действиями России и ее возможными намерениями, но в то же время важно, чтобы мы не драматизировали ситуацию», — заявил Столтенберг в ходе переговоров с датским правительством в Копенгагене 18 марта.

НАТО видит обеспокоенность в связи с терроризмом и кибератаками, но ничто не указывает на возможность «конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе страны Балтии», — сказал Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в трёх странах Прибалтики развернулась настоящая истерия по поводу «нападения России на Прибалтику», практически дня не проходит без заявлений политиков разного ранга о том, что Россия вынашивает планы оккупации и вот-вот вторгнется на территории этих стран. Кроме того, прибалтийский политики заодно переживают за военную безопасность ЕС и США. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на днях сделал заявление о том, что газопровод «Nord Stream-2» может быть использован Россией для вторжения в Европу.

Напомним, что решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Прибалтики и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле 2016 года. Руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня 2017 года. Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, — казармы, ремонтные мастерские. В целом в ближайшие годы расходы на эти цели составят около 50 млн евро.

Согласно результатам исследования «Латвийского барометра Baltic International Bank», жители Латвии считают главными угрозами экономический спад, демографические проблемы и беженцев. Только 10% респондентов назвали среди самых реальных угроз — военные действия иностранных государств и терроризм.