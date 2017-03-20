Москва, 20 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Образное выражение президента США Дональда Трампа «крепкий орешек», которое он использовал в отношении российского президента Владимира Путина, не является чем-то, что требует комментариев, сообщил журналистам 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Песков, комментируя высказывание Трампа о Путине, указал на богатство русского и английского языков.

«Мы не занимаемся в Кремле лингвистическим анализом», — разъяснил он. К сказанному добавить нечего, заявил Песков.

Ранее Трамп в интервью телекомпании Fox News назвал российского главу крепким орешком: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек».

Напомним, Трамп неоднократно высказывался по поводу Путина. Так, комментируя действия Путина, пригласившего детей американских дипломатов на новогоднюю ёлку в Кремль после высылки российских дипломатов, американский президент отметил, что это очень умный ход.

Трамп не раз говорил, что Вашингтон заинтересован в диалоге с Москвой. Но сложатся ли хорошие отношения с Путиным — неизвестно.

В февральском интервью Fox News Трамп сказал: «Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею».