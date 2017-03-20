Чебоксары, 20 марта, 2017, 14:11 — ИА Регнум. На верхневолжских гидростанциях Волжско-Камского каскада начал расти приток, что позволяет говорить о начале половодья. Приточность к другим гидроузлам, находящимся ниже по течению, начнет расти ближе к началу апреля, сообщили ИА REGNUM в Чебоксарской ГЭС.

Пресс-служба Чебоксарской ГЭС Волга в районе Новочебоксарска

Стабильный рост притока зарегистрирован на верхневолжских гидростанциях «РусГидро» — Угличской, Рыбинской и Нижегородской ГЭС. На Чебоксарской ГЭС также наблюдают увеличение притока, предварительно пик половодья ожидается здесь во второй половине апреля. Увеличение приточности к другим гидростанциям Волжского каскада (Жигулевская, Волжская и Саратовская ГЭС) ожидается к началу апреля.

По данным энергетиков, к началу марта 2017 года запас воды в снежном покрове на площади водосбора Волжского бассейна составил в среднем 125 мм (109% нормы). В настоящее время свободная емкость водохранилищ Волжско-Камского каскада составил около 47 куб/км, что близко к максимальной величине за последние годы. По предварительной оценке Росгидромета, водность в период половодья на Волге и Каме ожидается чуть выше среднемноголетних значений. Так во II квартале приток в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 150−184 куб/км (при норме 161 куб/км).

Напомним, Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций насчитывает 11 гидроузлов, восемь из которых расположены на Волге (Иваньковский, Угличский, Рыбинский, Нижегородский, Чебоксарский, Жигулевский, Саратовский, Волжский) и три на Каме (Камский, Воткинский и Нижнекамский). Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Чебоксарской ГЭС из-за эксплуатации станции в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо 68 м) — дефицит свободной емкости около 5 куб/км, в результате нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Вся вода, прибывающая к гидроузлу, пропускается практически транзитом, из-за чего при стремительном развитии паводковой ситуации и, как следствие, большом объеме холостых сбросов, уровень нижнего бьефа Чебоксарской ГЭС значительно повышается и может подпоить дома в Марий Эл, расположенные ниже по течению. Так, в 2012 году в Кокшайске из-за большого объема холостых сбросов оказались подтопленными около десятка домов.

Что касается бассейнов рек и водохранилищ Сибири, где половодье начинается позже, запасы воды в снеге на начало марта существенно отличаются в зависимости от речного бассейна, отмечают энергетики. Так, если в бассейне Оби запасы воды в снеге на 67% выше нормы, то в бассейне водосбора Саяно-Шушенской ГЭС (река Енисей) в настоящее время запасы составили 134% нормы. Энергетики предполагают, что приток в Саяно-Шушенское водохранилище во II квартале будет близким к норме (18,1−22,8 при норме 20,2 куб/км), а приток в Новосибирское водохранилище при норме 28,2 куб/км может составить 29,9−34,6 куб/км.