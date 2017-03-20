Вашингтон, 20 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Публичные показания о «вмешательстве РФ в президентские выборы в США» даст в американском конгрессе 20 марта глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя предстоящие слушания, представитель Демократической партии США Адам Шифф заявил, что конгресс должен обладать информацией, стоит ли за сообщениями о дезинформации что-то серьёзное, передаёт телекомпания NBC.

«Имел ли место сговор в каком-либо виде? И что мы можем сделать, чтобы защитить не только себя на будущее, но и наших союзников, которые сталкиваются с таким же натиском со стороны РФ?» — вот вопросы, которые интересуют американских политиков.

Коми собирается представить доказательства, что прослушки предвыборного штаба президента США Дональда Трампа со стороны спецслужб не было, передаёт телекомпания АВС.

Напомним, ранее глава США обвинил 44-го президента Барака Обаму в организации прослушивания штаба кандидата-республиканца. В результате возникли утечки ценной информации.

Президент США потребовал провести расследование. В ответ на это Коми потребовал от американского министерства юстиции опровергнуть эти подозрения.

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