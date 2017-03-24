Мурманск, 20 марта, 2017, 13:46 — ИА Регнум.



Кольский залив в Мурманске

Ликвидация в 2017 году части свалки металлоконструкций в Кольском заливе станет первым практическим шагом в очистке арктических территорий от накопленного экологического ущерба. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

«Ликвидация несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива, вошла в комплекс первоочередных мероприятий, — сообщили в пресс-службе мурманского правительства. — Объем финансирования из федерального бюджета составит 50 млн рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, было проведено комплексное обследование Кольского залива с целью выявления затопленного и затонувшего имущества и объектов, разработана программа очистки его акватории, составлен реестр обнаруженных объектов. По мнению экспертов, свалка судов на Кольском заливе является источником навигационной опасности и причиняет вред экологии.

«Первым шагом станет разбор свалки металлоконструкций неопознанных судов в районе н.п. Ретинское. Его реализация запланирована на 2017 год», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что кроме брошенных и затопленных остатков кораблей и судов на побережье залива необходимо ликвидировать источники радиационного загрязнения и особо опасные отходы.