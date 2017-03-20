Киев, 20 марта, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости добиться в стране инфляции на уровне 5% к 2019 году, сообщает телеканал «112 Украина».

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Такую задачу Порошенко поставил в ходе заседания совета регионального развития. По его словам, это «общая задача».

Также Порошенко заявил о прогнозируемой в 2017 году инфляции на уровне или менее 10%. Он отметил, что бремя высоких цен — это то, что «людей волнует больше всего».

В предыдущем году инфляция на Украине, по официальным данным Минфина, составила 12,4%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2016 г. Верховная рада Украины утвердила закон о госбюджете на 2017 год, в котором заложена инфляция на уровне 8,1% и трехпроцентный рост ВВП.