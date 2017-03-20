Анкара, 20 марта, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Власти Турции заявили, что задержали за последнюю неделю более 2 тыс. человек, подозреваемых в связях с вооруженными группами или в участии в попытке государственного переворота летом 2016 года, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ввиду того, что Турция сталкивается с многочисленными угрозами своей безопасности в лице Рабочей партии Курдистана (РПК), а также «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), спецслужбы Анкары находятся в постоянной боевой готовности и проводят регулярные спецоперации.

В заявлении, сделанном министерством внутренних дел Турции, указывается, что за последнюю неделю для допроса было задержано 2 тыс. 63 человек.

Среди арестованных 999 человек подозреваются в связях с РПК, которую Анкара считает террористической организацией.

Еще 996 человек задержаны по подозрению в связи с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США, которого Турция считает ответственным за попытку государственного переворота.

Остальные были задержаны по подозрению в связи с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, министерство внутренних дел добавило, что 24 боевика были ликвидированы в спецоперациях.

Напомним, после неудавшейся попытки государственного переворота, власти Турции жестко подавили оппозицию, причастную, по их мнению, к заговору. Более 40 тыс. человек были арестованы, более 100 тыс. уволены со службы.