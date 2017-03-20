Москва, 20 марта, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Властям Российской Федерации неизвестна позиция российских организаторов отбора на «Евровидение-2017» по возможному запрету въезда на Украину Юлии Самойловой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, — говорит представителя Кремля. — Но, насколько я понимаю, такой опции как замена (участника), не существует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что певица Юлия Самойлова будет представлять РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

МИД Украины отреагировал на выбор представительницы России, назвав его «провокацией», так как в 2015 г. Самойлова посещала полуостров Крым. В Киеве прозвучали заявления о том, что российскую певицу вовсе не следует пускать в страну.

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