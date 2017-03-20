Йошкар-Ола, 20 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В январе 2017 года демографическая ситуация в Республике Марий Эл характеризовалась снижением числа родившихся и увеличением числа умерших, зарегистрированных браков и разводов. Число родившихся за год уменьшилось на 11%, число умерших увеличилось на 7,4%, сообщает Маристат.

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

В целом по республике число умерших превысило число родившихся на 24,7% (в январе 2016 года — на 3,4%).

Основными причинами смерти являлись болезни системы кровообращения, новообразования и несчастные случаи, отравления, травмы. Они составили, соответственно, 44,7%, 12,4% и 10,5% от всех умерших.

По сравнению с январем 2016 года снизилась смертность от самоубийств на 62,5%, убийств — на 19,8%, новообразований — на 5,7%; увеличилась смертность от болезней органов дыхания — на 49,8%, транспортных травм — на 43,3%, болезней органов пищеварения — на 37,4%, инфекционных и паразитарных болезней — на 24,6%, случайных отравлений алкоголем — на 18,5%, болезней системы кровообращения — на 6,9%.

В январе 2017 года в республике зарегистрировано 203 брака и такое же количество разводов. Число зарегистрированных браков за январь 2017 года увеличилось по сравнению с январем 2016 года на 9,7%, а число разводов — на 27,7%.