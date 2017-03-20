Киев, 20 марта, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрит макроэкономические показатели по запросу Международного валютного фонда (МВФ). Об этом НБУ сообщает на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«Украина находится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с фондом», — отмечается в материале.

При этом регулятор информирует, что на макроэкономические прогнозы повлияет ситуация в Донбассе — введение внешнего управления на предприятиях и торговая блокада.

«С этой целью в понедельник, 20 марта 2017, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются», — пояснили в НБУ.

Кроме того, вчера, 19 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украина» заявил, что МВФ перенес рассмотрение вопроса о выделении транша для Украины до уточнения макроэкономических показателей на 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

По словам Гройсмана, МВФ перенёс рассмотрение вопроса выделения Украине транша «чтобы оценить и посмотреть на то, какие макроэкономические показатели будут в 2017 году» в связи с негативными последствиями, причиненными экономике страны энергетической и экономической блокадой.

«Это еще один вызов для меня как для премьер-министра для того, чтобы с ним справиться», — сказал Гройсман.

При этом он заверил, что власти даже в таких сложных условиях работают над проведением пенсионной реформы, которая приведёт к увеличению пенсий. Также Гройсман призвал изменить подходы в работе НБУ. По его словам, необходимо найти инструменты, которые позволят «вливать дополнительные инвестиции в национальную экономику и обеспечивать через эти инвестиции экономический рост».

В свою очередь, директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Украине Шевки Аджунер заявил, что в 2017 году банк увеличит инвестиции в украинские проекты до 1 млрд евро. В частности ЕБРР намерен инвестировать в строительство метро в Харькове, развитие электросетей, энергетики, профинансировать несколько проектов, связанных с портовой индустрией на Украине. По словам Аджунер, на объем инвестиций в Украину не должна повлиять ситуация в Донбассе.

«За предыдущие два года мы осуществили инвестирования в сумме 2,2 млрд евро в целом, что около 1 млрд евро в год. Я ожидаю, что в этом году мы увеличим уровень инвестиций до данной суммы», — сказал Аджунер.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта совет директоров МВФ перенёс рассмотрение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на 20 марта. На заседании планировалось принять решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша в $1 млрд. «Короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы», — пояснили в МВФ причины переноса встречи.

Напомним, 4 марта глава миссии МВФ на Украине Рона ван Рудена заявила, что МВФ и официальный Киев согласовали позиции по Меморандуму об экономической и финансовой политике, а также достигли договоренности о выделении кредита в размере $1 млрд. Это должно было позволить начать третий этап пересмотра программы расширенного финансирования страны (EEF). Тем не менее окончательно решить вопрос о перечислении Украине транша должен был совет исполнительных директоров МВФ во второй половине марта.