Барнаул, 20 марта, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Превышение должностных полномочий, покушение на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере, в которых уличен бывший глава администрации Барнаула Игорь Савинцев, группа государственных обвинителей оценивает в 5 лет колонии общего режима, штраф на сумму 400 тыс. рублей и запрет в течение 3 лет занимать государственные и муниципальные должности. Как сообщает сегодня, 20 марта, корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального сообщения алтайской прокуратуры. Ведомство известило, что на данный момент суду представлены все доказательства по уголовному делу, и с сегодняшнего дня начались прения сторон.

Сайт Алтайского края Бывший глава администрации Барнауа Игорь Савинцев

Напомним, следователи уличили бывшего главу администрации в передаче пяти престижных земельных участков (для последующего строительства зданий — ИА REGNUM ) в пользование компаниям, аффилированным с его родственниками. Причем земля «счастливчикам» доставалась по заниженной стоимости. Ее общая рыночная стоимость превышала 60 млн рублей. Отчуждение земельных участков, по мнению заместителя прокурора Алтайского края Сергея Шухина, удалось предотвратить в связи с возбуждением уголовного дела и наложением ареста.

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Перед активными следственными действиями, экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев успел уйти в отставку добровольно. Правда, это не помешало работникам Следственного комитета отправить подозреваемого под домашний арест. Материалы уголовного дела в отношении Игоря Савинцева составляют более 30 томов.

Годом ранее в мошенничестве и растрате в особо крупном размере был обвинен сын экс-мэра — Максим Савинцев. Последний являлся одним из фигурантов по делу УК «Доверие», и до января 2015 года ему удавалось скрываться от правоохранителей в Таиланде. В ноябре 2016 года суд приговорил его за мошенничество к шести года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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