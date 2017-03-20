Санкт-Петербург, 20 марта, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Традиционная акция «Ночь музеев» в 2017 году в Петербурге пройдет 20 мая. Для удобства посетителей музеев городской метрополитен будет работать без ночного перерыва. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил комитет по культуре северной столицы.

Санкт-Петербург

В этом году «Ночь музеев» в Петербурге отметит 10-летний юбилей. Музеи, галереи, библиотеки, выставочные и концертные залы будут открыты для гостей с 18:00 субботы, 20 мая, до 6 часов утра следующего воскресного дня.

«Цена входного единого билета «Ночи музеев» не изменится и составит 400 руб. Участниками акции станут более 110 учреждений культуры», — подчеркнули в культурном ведомстве города.

Там уточнили, что в вечерней программе, с 18:00 до 23:00, примут участие 64 музея, а всю ночь до утра будут работать 47 музеев. В дополнение к открытому метрополитену, с 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы.

«Ночь музеев» в 2017 году посвящена Году экологии в России. Это найдет отражение в петербургской программе «Ночи музеев», однако темой экологии участвующие в акции учреждения не ограничатся.

Например, Русский музей подготовит специальную экскурсию по Летнему саду с рассказом о том, как менялся этот излюбленный уголок Петербурга на протяжении столетий. Музей-заповедник «Царское Село» впервые откроет в «Ночь музеев» 2017 года оранжерейный комплекс «Верхние теплицы». В Музее Арктики и Антарктики расскажут, как повлияло на Арктику «вторжение» человеческой цивилизации.

«После «Ночи музеев», в течение всего лета, несколько музеев будут предоставлять скидки или даже право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета петербургской «Ночи музеев», — сообщили в комитет по культуре.

В 2016 году в «Ночи музеев» в Петербурге приняли участие 99 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов, ночные и вечерние программы посетили более 81 тысячи человек.

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