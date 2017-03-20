Симферополь, 20 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. На крымском полигоне Опук проходят крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ. В них участвуют три соединения общей численностью более 2,5 тыс. человек, сообщает 20 марта Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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«Впервые в истории Вооруженных Сил России в рамках учения сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой», — отмечено в сообщении.

Учения предполагают боевые стрельбы и задействование около 600 единиц боевой техники. К ним привлечены подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад.

Кроме того, в маневрах задействованы часть сил и средств Черноморского флота и 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. Руководит учениями командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта военные маневры прошли в Астраханской области на полигоне Ашулук в рамках активной фазы бригадного тактического учения с боевой стрельбой. Руководил маневрами командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Евгений Никифоров. В ходе учений мотострелковые и танковые подразделения успешно захватили назначенный рубеж, блокировали и уничтожили условного противника.

20 марта на полигон Ашулук были переброшены 19 самолеты МиГ-31БМ и Су-24М. Военные маневры состоялись в рамках внезапной проверки боеготовности, которую проводило Минобороны РФ. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ совершили беспосадочный перелет протяженностью свыше 4 тыс. км из Центрального военного округа. Бомбардировщики Су-24М прибыли из Челябинской области.