Ростов-на-Дону, 20 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум.

Истребитель, потерпевший крушение в годы Великой Отечественной войны, подняли поисковики отряда «Миус-фронт» близ станицы Елизаветинской Азовского района. Предположительно, на последнее боевое задание вылетел самолёт Як-1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в поисковой организации 20 марта.

Vk.com/mius_front Часть крыла истребителя

Специалисты отмечают, от сбитого в воздушном бою самолета мало что осталось, в основном — мелкие двигателя, куски фюзеляжа, крыльев с сохранившейся краской, фрагменты кабины, приборной доски, вооружения. На месте обнаружения железной птицы найдены останки лётчика, элементы его униформы и парашюта. Судя по всему, пилот не успел выпрыгнуть из горящей машины.

Vk.com/mius_front Серийный номер

Эксперты сейчас устанавливают модель воздушного судна, судьбу экипажа, дату последнего воздушного боя.

Напомним, неделю назад поисковики Ростовской области нашли останки бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Два солдата считались пропавшими без вести более 75 лет.

Vk.com/mius_front Обломки истребителя

Их имена известны благодаря сохранившимся медальонам. Это Гаврил Кузьмич Прахнов 1908 года рождения и Петр Дмитриевич Лопатин 1909 года рождения были земляками. Оба из Алматинской области Казахстана. Теперь поисковики пытаются отыскать родственников погибших, чтобы солдаты обрели вечный покой в родной земле.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области планируется создать музейный комплекс по аналогии с музеем на Поклонной горе. Находки поисковиков будут представлены здесь в качестве основных экспонатов. Согласно проекту, здесь установят мемориал памяти павших героев с возможностью захоронения капсул с останками погибших солдат.