Последний воздушный бой: В донском селе подняли истребитель времён войны
Ростов-на-Дону, 20 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум.
Истребитель, потерпевший крушение в годы Великой Отечественной войны, подняли поисковики отряда «Миус-фронт» близ станицы Елизаветинской Азовского района. Предположительно, на последнее боевое задание вылетел самолёт Як-1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в поисковой организации 20 марта.
Специалисты отмечают, от сбитого в воздушном бою самолета мало что осталось, в основном — мелкие двигателя, куски фюзеляжа, крыльев с сохранившейся краской, фрагменты кабины, приборной доски, вооружения. На месте обнаружения железной птицы найдены останки лётчика, элементы его униформы и парашюта. Судя по всему, пилот не успел выпрыгнуть из горящей машины.
Эксперты сейчас устанавливают модель воздушного судна, судьбу экипажа, дату последнего воздушного боя.
Напомним, неделю назад поисковики Ростовской области нашли останки бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Два солдата считались пропавшими без вести более 75 лет.
Их имена известны благодаря сохранившимся медальонам. Это Гаврил Кузьмич Прахнов 1908 года рождения и Петр Дмитриевич Лопатин 1909 года рождения были земляками. Оба из Алматинской области Казахстана. Теперь поисковики пытаются отыскать родственников погибших, чтобы солдаты обрели вечный покой в родной земле.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области планируется создать музейный комплекс по аналогии с музеем на Поклонной горе. Находки поисковиков будут представлены здесь в качестве основных экспонатов. Согласно проекту, здесь установят мемориал памяти павших героев с возможностью захоронения капсул с останками погибших солдат.