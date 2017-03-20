Челябинск, 20 марта, 2017, 13:07 — ИА Регнум. В Челябинске вновь чествуют пособника нацистов и власовцев времен Великой Отечественной войны. В кинотеатре «Знамя», объединенном с киноцентром имени Леонида Оболенского, пройдут кинопоказы «Прививка от фашизма», передает корреспондент ИА REGNUM.

Обложка книги Гитлер и его свора. Ленинград. Москва. 1943 Гитлер и его свора

Показы фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, пройдут в Челябинске в третий раз. Однако в 2017 году они состоятся под эгидой учреждения, созданного на базе учреждения, созданного путем присоединения «Кинообразовательного центра имени Леонида Оболенского» к кинотеатру «Знамя».

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске под видом заслуг в кино прославляют добровольного помощника вермахта Леонида Оболенского. В его честь создан музей-квартира, проводятся кинофестивали и выставки, в центре Челябинска на одном из зданий располагается мемориальная доска.

«Особенно странно и крайне двусмысленно выглядит то, что организаторами кинопоказов выступают региональное отделение «Бессмертного полка России» и Урало-Сибирский Дом Знаний. Получается, что смешивают подвиг и память наших предков, павших в борьбе с фашизмом, с именами и памятью тех, кто сотрудничал с фашистами и предателями власовцами. Это очень нехорошая тенденция, ставящая под сомнение работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения структур администрации города Челябинска», — сообщил председатель челябинской общественной организации «9 мая», координатор челябинского регионального отделения общественного движения «Суть времени» Александр Забачёв.

Управление культуры администрации Челябинска объясняет действия по чествованию Оболенского фактом его заслуг в кино. «С целью увековечивания памяти актера как деятеля искусства, а также на основании приказа Управления культуры Администрации города Челябинска от 29 января 2007 года №4, было создано МУК «Кинообразовательный центр имени Леонида Оболенского», подведомственное Управлению культуры Администрации города Челябинска», — сообщил начальник Управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров. Он пояснил, что когда создавался киноцентр имени Оболенского, эту идею поддержали народные артисты СССР: Алексей Баталов, Вера Васильева, Татьяна Лиознова, Людмила Касаткина, и режиссеры Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев и Владимир Этуш.

Отметим, муниципальное учреждение культуры «Кинообразовательный центр имени Леонида Оболенского» последние годы находился на бюджетном финансировании. В 2016 году затраты на его содержание из бюджета города Челябинска составили свыше 4,5 млн рублей.

Напомним, депутат Челябинской городской думы Константин Нациевский инициировал рассмотрение деятельности киноцентра имени Оболенского в комиссии по социальным вопросам Гордумы. Заседание должно состояться в марте 2017 года. На встречу с депутатами приглашен начальник Управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.