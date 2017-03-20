Москва, 20 марта, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В новых экономических условиях санация банков потребует серьезного увеличения объемов кредитования со стороны ЦБ, частные инвесторы не смогут заниматься санацией банков по старым правилам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта, об этом заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в ходе круглого стола в Госдуме.

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«С помощью старых инструментов мы не готовы проводить санации. И мы не видим частных инвесторов, которые были бы готовы взять на себя финансовое оздоровление», — сказал он.

Зампред ЦБ объяснил, что в условиях снижения рыночных ставок санация потребует увеличения сроков и объемов кредитования со стороны ЦБ. «Мы последовательно снижаем инфляцию, последовательно снижаем процентные ставки на рынке. Через год-два ставки будут совершенно другими — от 5−7%. В старой системе ставок, чтобы закрыть «дыру» в 10 млрд рублей, надо было выдать 15—16 млрд. При новой системе ставок надо выдать 20 млрд на десять лет. Мы просто наводним наш рынок бесплатными деньгами, кредитный механизм надо останавливать. При новой модели санации на отрицательные активы в размере 10 млрд рублей надо будет инвестировать 10 млрд», — рассказал он.

Также ЦБ обеспокоен эффективностью использования средств банками-санаторами, подчеркнул Поздышев. «Некоторые предпочитают выдавать кредиты, покупать ценные бумаги, связанные с их собственными проектами. Будущее этих инвестиционных проектов не очевидно», — отметил он.

Госдума приняла 22 февраля в первом чтении законопроект о новом порядке оздоровления кредитных организаций. Новая модель санации предполагает создание Фонда консолидации банковского сектора, который будет напрямую покупать доли в капитале проблемного банка. Действующие проекты по санации продолжат действовать в рамках существующей кредитной модели, новый механизм соответственно распространится на будущие случаи. По оценке ЦБ, новая модель санации позволит сократить затраты Банка России на оздоровление кредитных организации на 30%. По данным АСВ на 1 марта 2017 года, общий размер финансирования мероприятий по санации российских банков составляет более 1,180 трлн рублей.