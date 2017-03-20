Минск, 20 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Предстоящие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017» должны быть «прозрачными», поэтому на них должны быть допущены представители НАТО, заявил 20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей НАТО», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, ничего от Запада скрывать не нужно, и «мы ничего не скрываем».

«Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим», — сказал он. По его словам, подобные сигналы с намерением получить доступ к учениям глава Белоруссии уже получает.

Лукашенко отметил, что ни Минск, ни Москва не планируют никаких наступлений, никаких провокаций. Между тем, безопасность российско-белорусский блок должен гарантировать себе «на всякий случай».

Напомним, совместные манёвры состоятся осенью в Белоруссии. В феврале 2017 г. белорусский министр обороны Андрей Равков прокомментировал информацию ряда западных СМИ по поводу передислокации военной техники РФ на белорусскую территорию в рамках военных учений «Запад-2017».

По словам Равкова, Лукашенко и президент России Владимир Путин приняли решение проводить подобные манёвры поочерёдно на территориях Белоруссии и РФ, периодичность — каждые два года.

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15 марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что минская площадка может стать базой для «сближения европейских интеграционных процессов».

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