Лондон, 20 марта, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Великобритании офтальмологи из Оксфордского университета провели уникальную операцию — они смогли вернуть зрение мужчине, ослепнувшему из-за наследственного заболевания, изменив его геном, пишет The Telegraph.

(сс)PublicDomainPictures ДНК

Пациент родился с таким наследственным заболеванием, как пигментный ретинит. Оно вызывает прогрессирующую потерю фоторецепторов сетчатки и слепоту. Причиной заболевания может быть мутация одного из нескольких десятков генов, отвечающих за формирование сетчатки.

Офтальмологи перепрограммировали мутировавший ген пациента, взяв его генетический материал. Затем они ввели с помощью безвредного вируса в глаз мужчины его же исправленную ДНК.

Пациент уже выписан из клиники и находится дома, его зрение восстанавливается. За ним будут наблюдать несколько лет, чтобы убедиться, что болезнь не вернется. Для того, чтобы убедиться в эффективности метода и предложить его другим пациентам, врачи планируют осуществить еще 24 подобных операции.

В Великобритании от пигментного ретинита страдает около 15 тыс. человек. По статистике, это заболевание фиксируется у одного человека из 4 тыс.

Ухудшение зрения и слепота в таком случае необратимы, пигментный ретинит — это основная причина слепоты у молодых людей.