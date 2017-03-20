Москва, 20 марта, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Ответственность за пенсионное обеспечение должна делиться между государством и гражданином, в западных странах государство и работник являются соинвесторами пенсионного плана, и в России также придут к этой модели. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 марта первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя намерения Минфина и ЦБ вновь реформировать пенсионную систему.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

По мнению Сигала, система отчисления в пенсионный фонд не менялась со времен СССР и устарела уже давно. «Пенсионная система в плане отчислений осталась практически неизменной с советских времен. То есть работник принимает в ней пассивное участие. Взносы платит работодатель, плюс люди могут быть вовлечены во взаимодействие в негосударственные пенсионные фонды», — рассказал он.

Предложения Минфина и ЦБ отражают движение пенсионной системы России к западным моделям, считает Сигал. «В западных странах государство и работник являются соинвесторами пенсионного плана, например, в Германии выплаты достигают 20% от зарплаты, причем половину платит работник. В США человек может иметь три пенсии, поскольку он может открыть себе пенсионный счет помимо того, то гарантирует государство, и вкладывать на свой страх и риск. Поскольку у нас государственное финансирование пенсии далеко не всегда обеспечивает достойную старость, то все идет к тому, чтобы люди начинали думать об этом, как только они начинают работать, и сразу понимали, в какие фонды и сколько надо вкладывать. То есть ответственность будет делиться между государством и гражданином», — считает он.

В этой модели взаимоотношения граждан с НПФ будут больше похоже на их взаимодействие с банками, полагает Сигал. «Выбор самого пенсионного фонда и размеры пенсионных отчислений в ряде стран является личным выбором человека и входит в зону его персональной ответственности. В случае банкротства фонда есть риск остаться без накоплений на старость, то есть вложение в пенсионную систему там похожа на нынешние взаимоотношения граждан России с банками. Когда вклада сумма выше страхового покрытия, человек вкладывает на свой страх и риск», — объяснил он.

Общественное мнение должно свыкнуться с предложениями Минфина и ЦБ, для этого необходимо время и дополнительные меры налогового стимулирования, отмечает эксперт. «Предлагаемые меры предполагают радикальную перестройку пенсионной системы. Проработка этих предложений может занять несколько месяцев, потому что общественное сознание должно с этим свыкнуться. Возможно, государство прибегнет к методам налогового стимулирования, чтобы население отчисляло больше средств на пенсию. Главное — сделать так, чтобы люди после выхода на пенсию могли вести полноценную жизнь», — полагает Сигал.

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Минфин и Банк России намерены модернизировать накопительную пенсионную систему, с помощью концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение к новому пенсионному плану будет автоматическим. Взносы могут перечисляться как самим будущим пенсионером, так и работодателем с зарплаты работника. Участники системы получат вычет по НДФЛ, но не более 6% от годовой зарплаты. Будущим пенсионерам предложат выбрать НПФ и конкретный процент, который будет идти на пенсионные накопления. Для тех, кто сам примет решение о величине взноса, его размер не будет ограничен. Остальным при подключении к системе установят взнос в размере 0%. Затем он будет повышаться на 1% в год, пока не достигнет 6%. Накопления будут считаться собственностью гражданина, то есть при определенных условиях он сможет получить их до наступления пенсионного возраста, сейчас такой возможности у гражданина нет.