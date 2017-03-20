Киев, 20 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В ночь с 19 на 20 марта в Донбассе напряженная военная обстановка сохранялась на Мариупольском направлении, где противоборствующие стороны применяли артиллерию калибра 122 мм и тяжёлые миномёты. Об этом сегодня, 20 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО и представители местных властей ДНР, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ни чего не слышу

Так, глава администрации с. Саханка Новоазовского района ДНР (Мариупольское направление) Игорь Подгорный заявил, что прошлым вечером в результате ведения боевых действий жители сел Саханка и Коминтерново остались без света.

«Вчера вечером примерно в 18.00 в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия электропередачи, котельная не работает. Сейчас без света остаются жители сел Саханка и частично Коминтерново. В Коминтерново нет еще и газа. Пострадавших среди мирного населения нет», — рассказал ДАН Подгорный.

Он также сказал, что направил письмо в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с просьбой обеспечить присутствие наблюдателей ОБСЕ для контроля ситуации и проведения восстановительных работ.

Кроме того, пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР сообщает о стабилизации ситуация на линии фронта в Луганской области. В частности, за минувшие сутки зафиксировано два обстрела позиций армии ЛНР в сёлах Калиновка и Калиново.

«За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив 120-мм минометы, АГС и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО информирует, что 19 марта украинские военные зафиксировали 50 обстрелов со стороны войск ДНР и ЛНР. Отмечается, что на Мариупольском направлении в районе Водяного войска ДНР вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, пулемётов крупного калибра, гранатомётов, зенитной установки. Позиции ВСУ на окраинах Павлополя, Широкино и Гнутово были обстреляны из крупнокалиберных пулемётов; в Лебединском — из гранатомётов; в районе Марьинки и Красногоровки — из миномётов.

На Донецком направлении в Авдеевке позиции украинских войск были обстреляны из гранатомётов, пулемётов и танка. В районе Невельского военные оказались под огнем из минометов калибра 120 мм. В Зайцево, Луганском и Каменке позиции ВСУ попали под обстрел из гранатомётов различных систем и пулемётов.

Штаб АТО также сообщает, что на Луганском направлении недалеко от Новозвановки опорные пункты ВСУ попали под обстрел из миномётов калибра 120 мм, а в районе Станицы Луганской и Новоалександровки — из гранатомётов различных систем.

При этом пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации информирует, что 19 марта на блокпосту в районе Счастья (под контролем ВСУ) украинские военные открыли огонь по автомобилю «ВАЗ 2115». Отмечается, что водитель пытался пересечь блокпост, игнорируя требования остановиться

«В связи с этим фактом военнослужащие открыли огонь из автоматического оружия по автомобилю. Правонарушитель не пострадал», — говорится в сообщении.

После остановки автомобиля водитель нанёс телесные повреждения военному. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Также украинский «5 канал» сообщает, что в Киеве волонтеры создали обновленную модель боевой турели под названием «Кузнец Людота». «Название турели происходит от меча кузнеца Людота, который был первым подтвержденным образцом оружия, произведенным на территории современной Украины».

Дальность стрельбы турели до 4 км. Установка с крупнокалиберным пулеметом предназначена для борьбы с бронетехникой и живой силой противника. Она имеет очень высокую точность. «Особенность турели именно в дистанционном управлении, что позволяет не подвергать бойцов опасности и управлять огнем из укрытия. На фронте бойцы уже пользуются похожими турелями. Впрочем, установки предназначены только для ближнего боя на дистанцию до девятисот метров. Дальность стрельбы этой же турели — в четыре раза больше — до 4 км», — рассказал волонтер Иван Савельев.

Ранее, 19 марта, заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска обстреляли позиции ДНР в 14 населенных пунктах. При этом противник применял тяжелую артиллерию (калибрами 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибрами 120-мми 82-мм), а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам на Донецком направлении подверглись позиции ДНР в Ясиноватой, Крутой Балке, Спартаке, Петровском районе Донецка и Луганском.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в Донбассе.

Ранее, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».