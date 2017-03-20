Самарская область, 5 декабря, 2000, 16:42 — ИА Регнум. Вчера, 4 декабря, в Самаре прошла очередная акция протеста, в которой приняли участие самарские пенсионеры при поддержке местных коммунистов и общественных организаций. С 20 ноября самарские пенсионеры проводили пикеты на улицах города, требование было одно - вернуть долги по пенсиям, которые накопились после того как с 1998 года пенсия стала рассчитываться не по законному коэффициенту 0,7, а по коэффициенту 0,525, в результате чего каждый пенсионер недополучал ежемесячно 100-150 рублей в месяц. Власти города не обращали внимания на пикетчиков, тогда горком КПРФ заявил, что 4 декабря пикетчики перекроют главную магистраль города.

Городские власти не разрешили перекрывать трассу федерального значения, а на место предполагаемых событий был направлен наряд милиции городского УВД. Однако это не испугало митингующих и около 10:00 пикетчики прорвали оцепление и на 17 минут перекрыли трассу, полностью нарушив движение транспорта.

Подоспевшее милицейское подкрепление оттеснило пикетчиков на обочину и движение было восстановлено. Особо активные участники митинга были задержаны до выяснения обстоятельств.