Барнаул, 20 марта, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Серьезной проблемой при проведении сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае стали «потеряшки»: предприниматели и фирмы.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

Как сообщили сегодня, 20 марта, корреспонденту ИА REGNUM в Алтайкрайстате, к таковым отнесены 4,3 тыс. юридических лиц и 6,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые могли бы являться субъектами малого или среднего предпринимательства, но не были найдены по указанным адресам.

Вместе с тем, из 91,4 тысяч респондентов отчеты удалось получить от 32,8 тыс. организаций — юридических лиц и 48,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Выяснилось, что в 2015 году в среднем и малом бизнесе было занято 286,1 тысяч человек. Реальное ведение экономической деятельности (по предварительным данным) подтвердили более 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (или 74%).

Из общего количества обследованных юридических лиц, в Алтайском крае фактически осуществляли предпринимательскую деятельность на момент проведения наблюдения 65,5%, в Сибирском федеральном округе — 63,1%, в целом по России — 65,5%.

В разрезе видов экономической деятельности большинство предприятий относятся к оптовой и розничной торговле (44,4%). На второе место вышли предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом (13,5%). На третье — предприятия, работающие в сфере транспорта и связи (9,5%).

Читайте также: Алтайским предпринимателям подсказали перспективные ниши

О том, насколько развито предпринимательство в регионе свидетельствует такой показатель, как плотность распространения — количество субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу человек экономически активного населения. Если в Алтайском крае он равен 59-ти субъектам, то в Сибирском федеральном округе — 67, а в целом по России — 66. Факт доминирования микробизнеса в малом и среднем предпринимательстве подтверждается средним размером малого предприятия, измеряемым численностью работников на одном предприятии: в 2015 году он составил 6 человек.

Среднесписочная численность занятых на средних и малых предприятий составила 184,5 тыс. человек. Из них 53,4% работают на малых (без микропредприятий) предприятиях.

Среднемесячная заработная плата работающего на предприятии малого бизнеса (включая микропредприятия) составила 12 483 рублей.

При этом, выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) малых и средних организаций составила 591,9 млрд рублей (доля выручки малых организаций — 87,2%), а ее средний объем в расчете на одну организациюсоставил 27,5 млн рублей (средний показатель по СФО — 29 млн рублей, по России — 37,2 млн рублей).

Статистики подсчитали также, что существенная доля выручки (58,1%) была сформирована в виде деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования».

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (с учетом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) индивидуальных предпринимателей сложилась в размере 107 млрд рублей. Средний объем выручки в расчете на одного индивидуального предпринимателя составил 2,8 млн рублей (средний показатель по СФО — 3,3 млн рублей, по России — 3,7 млн рублей).

Читайте также: В Алтайском крае обследуют малый и средний бизнес

Объем инвестиций в основной капитал юридических лиц составил порядка 16,7 млрд. рублей. Наибольшую инвестиционную активность проявили организации следующих видов деятельности: «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (40,5%), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (30,4%), «обрабатывающие производства» (9,9%).

На конец 2015 года полная балансовая стоимость основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства составила 150,8 млрд рублей (59,5% основных фондов принадлежат малым предприятиям). Затраты на организационные или маркетинговые инновации имели 256 организаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сплошное наблюдение проводилось в 2016 году по итогам за 2015 год. В крае обследованию подлежало 91,4 тысяч респондентов, в том числе 36,8 тыс. малых предприятий и 54,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Окончательные итоги сплошного наблюдения будут опубликованы в июле 2017 года.

О некотором улучшении положения дел в малом бизнесе свидетельствует также тот факт, что по итогам 2016 года поступления по налогам со специальными налоговыми режимами, уплачиваемыми субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличились на 9,5%.