Москва, 20 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В нынешних условиях существенно увеличить пенсию людям способен только индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), государственная страховая пенсия уже никогда не будет значительной. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 марта советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов, комментируя предложения Минфина и ЦБ по пенсионной реформе.

Борис Кустодиев. Старик с деньгами. 1918

«Очевидно, что запуск индивидуального пенсионного капитала говорит о том, что государство ставит задачу увеличения размера пенсионного обеспечения граждан. Государственная страховая пенсия на принципах солидарности большой уже не будет, более того, она стремится к социальному минимуму. В этих условиях только ИПК за счет добровольных отчислений людей сможет существенно увеличить пенсию, накопить свою собственную прибавку. И эта прибавка, в отличие от пенсионных баллов, напрямую зависит от зарплаты и размера уплаты», — считает эксперт.

Гражданин будет напрямую заинтересован в смене работы для увеличения своей зарплаты, в профессиональном росте, чтобы все выплаты работодатель делал «вбелую», рассуждает Виноградов. «Это своего рода идеальная мировая модель, которую в России еще надо настраивать. И, прежде всего, менять психологию наших людей», — отметил он.

Эксперт отметил положительную роль того факта, что работник будет отчислять на пенсию самостоятельно. «Это элемент личной ответственности за свое будущее без чисто советского патернализма, когда все надеются только на государство. В системе ИПК предполагается весьма масштабное информирование людей о том, сколько они уплачивают, как прирастают их накопления, как инвестирует страховщик (НПФ). Это будет происходить через Центральный администратор в режиме онлайн с помощью СМС и других видов связи. Работодатель по-прежнему будет делать отчисления за человека, но уже из его собственной зарплаты и оплата пойдет не в общий государственный котел, как в солидарной пенсии, а на личный счет, защищенный госгарантиями от банкротства страховщика и конфискаций со стороны бюджета», — пояснил Виноградов.

Существенным стимулом для накоплений станут налоговые льготы, однако, с точки зрения НАПФ, этого мало, уверен Виноградов. «НАПФ предлагает дополнить их софинансированием со стороны государства. Его размер подлежит обсуждению и будет зависеть от денежных возможностей бюджета. Финансовым ведомствам идея понравилась, так как софинансирование живыми деньгами усилий человека по формированию своей будущей пенсии, в отличие от эфемерных баллов, говорит о том, что государству не безразлично, как копит человек, и готово ему в этом помочь», — указывает он.

Минфин и Банк России разработали предложения по модернизации накопительной пенсионной системы — концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение к новому пенсионному плану произойдет автоматически. Взносы могут перечисляться как самим будущим пенсионером, так и работодателем с зарплаты работника. Участники системы получат вычет по НДФЛ, но не более 6% от годовой зарплаты. Будущим пенсионерам предложат выбрать НПФ и конкретный процент, который будет идти на пенсионные накопления. Для тех, кто сам примет решение о величине взноса, его размер не будет ограничен. Всем остальным при подключении к системе установят взнос в размере 0%. Затем он будет повышаться на 1% в год, пока не достигнет 6%. При этом накопления будут считаться собственностью гражданина, то есть при определенных условиях он сможет получить их до наступления пенсионного возраста.