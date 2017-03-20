Брюссель, 20 марта, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Бразилии разразился скандал в связи с международными поставками испорченного мяса. По словам представителей министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, в ходе расследования выявлены грубейшие нарушения на 21 мясоперерабатывающих заводах, сообщает Der Tagesspiel.

Jon Sullivan Мясо

Бразилия является крупнейшим экспортером говядины и одним из крупнейших экспортеров куриного мяса в мире. Акции бразильских компаний по производству мяса упали в конце прошлой недели из-за нарушений, зафиксированных на производстве.

Посол ЕС в Бразилии Хуан Гомес Кравиньо объявил 20 марта, что страны Европейского союза будут вынуждены остановить импорт продукции, пока ситуация не будет налажена. ЕС — крупнейший импортер бразильского мяса, но, как отметил политик: «Наша задача — защитить европейских потребителей».

В настоящий момент ведется исследование мяса, которое было завезено в Роттердам на прошлой неделе, по словам экспертов, продукт может быть заражен сальмонеллой.