Москва, 20 марта, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает поставить памятники всем царям и президентам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта. «Надо соединить три наши истории — царская Россия, советская и мы», — отмечает Жириновский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бюст

«У нас стоят памятники советским маршалам и генералам, абсолютно правильно, герои. Почему бы не поставить памятники царским генералам? Юденич Николай Николаевич, москвич коренной, ему памятника нету, а Войковская станция метро — цареубийце стоит, я не понимаю», — рассуждает депутат Госдумы.

«Надо всем русским царям поставить памятник — от князей, которые создавали русское государство — Псковские, Новгородские, до… Горбачев и Ельцин — им поставить. Независимо от того, что после них случилось. Это руководители страны были, как бы они ни были плохими, сколько бы ни было трагедий, мы говорим: они были в истории», — заявил Жириновский.