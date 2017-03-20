Данилов, Ярославская область, 20 марта, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области появится новый туристический маршрут «От Абрамово до Таганки», который посвящен режиссёру Юрию Любимову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Даниловского района. В Даниловским районе жил дед Любимова, к которому будущего режиссера привозили на лето родители.

Wikipedia.org Юрий Любимов

Дед жил в деревне Абрамово, которая сейчас не существует. На этом месте планируется установить информационный знак. Дом деда сохранился — он был перевезен из Абрамово в Данилов. Сейчас там живут люди, но есть планы в будущем сделать в нем музей.

В селе Торопово сохранился храм, который посещал Юрий Любимов. Сейчас местные жители занимаются восстановлением церкви. Храм должен стать финальной частью нового туристического маршрута. Также в селе планируют восстановить здание бывшей церковно-приходской школы и сделать в ней небольшую экспозицию к столетнему юбилею Юрия Любимова, которое отметят 30 сентября этого года.

В мае откроется экспозиция под названием «Посвящение мастеру» в Даниловском краеведческом музее, который также станет частью маршрута. Здесь собраны вещи и книги, переданные даниловцам от Любимова.

«Идея создать маршрут родилась, когда Юрий Любимов был в 2013 году в наших краях. И вот с тех пор мы реализуем нашу мечту. Причем делают это бюджеты всех уровней, кроме федерального. Районный бюджет и наш музей создают выставку и туристический маршрут. Городской бюджет финансирует приведение в порядок дома деда режиссера, который перенесли из Абрамово в Данилов. Областной оплатит установку дорожного знака в деревне, где когда-то проводил свои детский годы Юрий Любимов. Хоть у него день рождения и в сентябре, но мы планируем запустить маршрут летом, поскольку сами понимаете, какая погода может быть в конце сентября, а мы хотим как можно больше людей принять», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор историко-краеведческого музея Даниловского района Инна Новикова.