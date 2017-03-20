Москва, 20 марта, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Минтруд РФ предлагает усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на приобретение жилья, исключив из числа операторов не контролируемые Банком России и другими госорганами организации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

«Мы продолжаем практику усиления контроля за расходованием средств маткапитала на приобретение жилья, — говорит он. — Так, в 2015 г. из числа операторов средств маткапитала были исключены микрофинансовые организации».

Топилин добавил, что новый законопроект, подготовленный ведомством, предлагает исключить организации, «деятельность которых не контролируется Банком России и другими госорганами, например, ПАО, ОАО, ЗАО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий разрешить семьям различных категорий тратить материнский капитал на покупку автомобилей российского производства. Поправки к закону о маткапитале предложили депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

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