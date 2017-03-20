Калуга, 20 марта, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Участок федеральной скоростной автомобильной магистрали М3 «Украина» стал платным в Калужской области. С 20 марта участок со 124 по 173 километр смогут использовать только оплатившие проезд водители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Пункт взимания платы на автотрассе М3 «Украина».

Согласно данным государственной компании «Автодор», все автотранспортные средства, которые проследуют по новому участку дороги, поделены на четыре тарифные группы. Плата производится в зависимости от типа транспортного средства. Так, весь участок протяженностью 49 километров будет разбит на два платных отрезка. Пункты взимания платы расположены на 136 и 168 километрах автотрассы.

Сообщается, что с 7 утра и до полуночи по участку с 124 до 150 км трассы проезд будет стоить 50, 75, 100 или 180 рублей в зависимости от типа транспорта. В ночное время в два раза дешевле. На участке со 150 по 173 км в дневное время стоимость проезда составит 40, 60, 80 или 160 рублей, ночью также дешевле в два раза. Средства, полученные за счёт сбора платы за проезд, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог. Оплату можно производить как наличными, так и с помощью банковских карт.

Для муниципального и спецавтотранспорта проезд сделали бесплатным. Также обещаются скидки.

Те из водителей, кто не желает платить за проезд по новому участку, смогут воспользоваться трассами А130 и Р132, а также дорогами общего пользования регионального значения.

Напомним, что до 20 марта трасса М3 была общедоступной и бесплатной. Платный участок не был построен заново, а реконструирован на основе бесплатной трассы. На участке обновленной автомагистрали построено шесть путепроводов, два надземных перехода, отремонтировано семь мостов. Также открыт первый в России экодук — наземный переход для диких животных, обеспечивающий миграцию животных через линейные сооружения, ландшафт которых максимально приближен к естественной среде их обитания. В декабре 2016 года была открыта транспортная развязка на 174 км трассы.

Напомним, плата за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева установить на 92 года плату за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина» вызвало недовольство калужан.