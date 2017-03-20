Дамаск, 20 марта, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Председатель Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунт впервые посетил столицу Сирии Дамаск, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Navoine.info Дамаск

«Делегация Госдумы России прибыла в Дамаск. Вместе с нами — группа депутатов ПАСЕ во главе с председателем Педро Аграмунтом. Столицу Сирии он посещает впервые», — сообщил депутат.

Отметим, что в делегацию, посетившую Сирию, кроме депутатов Госдумы от всех фракций вошли парламентарии из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии, лидер политгруппы «Альянс либералов и демократов за Европу» Йорди Шукла и глава комиссии ассамблеи по юридическим вопросам и правам человекаАлен Дестекс.

Главная цель визита — придать реальное парламентское измерение сирийскому урегулированию и показать всему миру те уникальные результаты, которых добилась Россия в борьбе с терроризмом, написал Слуцкий в Facebook.