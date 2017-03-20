Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 марта, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области в парке «Веслево» прошла пятая всероссийская выставка голубей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель «Клуба голубеводов Переславля-Залеского» Александр Маркитантов. Около трехсот человек из разных городов России и СНГ привезли с собой несколько тысяч голубей.

Adminpz.ru Голубь

Голубеводы привезли в Переславль декоративных, летных и спортивных птиц, а также голубей редких пород. Посетители выставки смогли пообщаться с заводчиками голубей, узнать немало интересных фактов об этих птицах, получить консультации по уходу за ними, поменяться домашними питомцами.

«Нашу выставку очень ценят в России. Мне недавно председатель кировского общества голубеводов сказал, что он часто ездит по стране и посещает подобные мероприятия, но считает переславскую выставку лучшей в стране. Впрочем, у нас есть проблема — голубями занимаются люди пожилого возраста, а хочется приобщить к этому делу молодежь. Вот сейчас веду переговоры с мэрией города — прошу дать нам на рынке место, чтобы мы могли выставляться. Даже не столько ради продажи, сколько для демонстрации. Чтобы родители с детьми ходили и смотрели, вдруг кто-то захочет сам голубей завести», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Маркитантов.