Вашингтон, 20 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Самой счастливой страной в мире оказалась Норвегия. Соответствующие результаты получены в результате исследования World Happiness Report 2017, 20 марта сообщает Reuters.

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На втором месте находится Дания. На первых строчках разместились Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия.

В рейтинге Россия заняла 49-е место. Ливия, Бурунди, Сирия, Танзания и Руанда оказались в конце списка.

Напомним, рейтинг составлен Sustainable Development Solutions Network — организацией, созданной в 2012 году ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии журнала US News & World Report, Россия оказалась на 27-м месте в рейтинге лучших государств мира. Первое место досталось Швейцарии, второе — Канаде, третье — Великобритании.

Рейтинг основывался на таких показателях, как темпы развития туризма, инновационных технологий, социальной и культурной сфер, экономического роста. Важный критерий — уровень жизни граждан и открытость для бизнеса.