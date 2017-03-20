Ярославль, 20 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Ярославле третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили на центральной площади города акцией «Севастопольский вальс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Вальс

В акции приняли участие около 800 человек. Музыкальное сопровождение организовали сразу три муниципальных оркестра — из Ярославля, Рыбинска, Ростова. Помимо «Севастопольского вальса» исполнялись и другие вальсы: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии».

«Три года назад мы впервые собрались здесь, чтобы поддержать решение нашего Президента об окончательном и бесповоротном воссоединении Крыма и России. Ярославцы никогда не оставались в стороне от этого события. Все три года, каждый раз 18 марта, вместе с группой автомобильного клуба «Медведь» мы ездили по области, рассказывали ребятишкам из сельских школ о возвращении Крыма», — сказал сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Ямщиков.

В праздничном концерте приняли участие актер, народный артист России Валерий Кириллов, певец Михаил Сим, представители танцевальных коллективов города и курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО.