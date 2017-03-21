Тель-Авив, Израиль, 22 марта, 2017, 02:00 — ИА Регнум. На примере так называемого «Ословского процесса» примирения Израиля и Палестины постоянный автор ИА REGNUM из Израиля Авигдор Эскин рассматривает процесс антинародного разрушения государства, осуществляемого в угоду глобализации.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Израиля

Убийство Ицхака Рабина, премьер-министра Израиля в 1995 году, поставило точку в попытках разрушения этого государства за счет сепаратизма. Такое утверждение могло бы казаться спорным, если бы не получило неожиданного подтверждения 9 марта 2017 г. в выступлении экс-президента США Билла Клинтона. Он однозначно подтвердил направленность тогдашнего «Ословского процесса» примирения: он был нацелен на уничтожение Государства Израиль путем передачи полномочий арабским сепаратистам.

В качестве демонстрации мирных намерений Израиль начал создавать государственные структуры Палестины, в том числе и силовые. Передача десятков тысяч единиц оружия палестинским силам поддержания правопорядка вылилась в гигантскую волну антиизраильского террора. Подобная модель, будучи доведенной до логического конца, показала свою «эффективность» в югославском конфликте.

Но в Израиле процесс глобализации как развала развитых государств и подчинения их транснациональному гегемону проявил слабину. По словам Эскина, убийством Рабина был остановлен не только «мирный процесс» террористического разрушения страны при деятельном участии ее правительства, но и сам принцип такого разрушения дал первый сбой.

Нельзя не согласиться с автором, видя убедительное подтверждение его словам в речи Клинтона.

Подробности читайте здесь: «Билл Клинтон признал: Израиль спас мир от глобализации»

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