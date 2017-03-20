Саратов, 20 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум. «В высотках Trump во Флориде квартиры купили 63 россиянина на общую сумму $98,4 млн, среди них бизнесмен, с 2010 по 2011 год занимавший пост заместителя министра промышленности и энергетики Саратовского регионального правительства Павел Угланов», такие данные в своем расследовании приводит агентство Reuters.

Фото со страницы Facebook Павла Угланова Павел Угланов (справа), опубликовал свою фотографию с Александром Залдостановым, Facebook

«Угланов купил подразделение 3704 из Trump Hollywood в Голливуде, штат Флорида, за $ 1,8 млн в 2012 году. Через два года он продал 3-местную квартиру площадью 3,395 квадратных фута за $2,9 млн. Вернувшись в Россию, Угланов совершил неудачные пробежки в Саратовском городском собрании в 2006 и 2011 годах, во второй раз в составе партии «Единая Россия». После ухода с должности заместителя министра в 2011 году Угланов рассказал своей тогдашней жене Анастасии, что они переезжают во Флориду. Анастасия сказала в интервью в своей квартире в Майами, что ее бывший муж никогда не говорил ей, почему. «Я не знаю, что происходит в голове мужчины», — сказала она», — отмечает издание.

«В Майами Угланов открыл заправочную станцию под названием «Нико Петролеум». Когда этот бизнес боролся, он продал его. Затем он основал бизнес-лодочный чартер и грузовую фирму. Они тоже боролись. Угланов не имел связей в Соединенных Штатах, как в России, и он не понимал, как американцы занимаются бизнесом, — сказала его бывшая жена. В августе прошлого года Угланов разместил свою фотографию на своей странице в Facebook рядом с Александром Залдостановым, лидером байкерской банды «Ночные волки», пишет Reuters.

«Периодически Павел Угланов приезжал в Саратов и попадал в разные криминальные и околокриминальные истории. В середине прошлого года окончательно вернулся на родину. Последний громкий инцидент с его участием: операция по задержанию в Москве бывшего депутата Балтайского района Алексея Красильникова, который, по версии следствия, согласился «продать» господину Угланову пост начальника Каспийского управления Росрыболовства», сообщает ИА «Взгляд-инфо».

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