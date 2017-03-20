Москва, 20 марта, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Первенство по кассовым сборам в российском прокате в минувшие выходные принадлежит американскому художественному музыкальному фильму режиссёра Билла Кондона «Красавица и чудовище», сообщается 20 марта на портале kinobusiness.com.

Красавица и Чудовище. Постер

Картина собрала свыше 377,9 миллионов рублей. На втором месте рейтинга — американский психологический триллер «Сплит».

Напомним, «Красавица и чудовище» — игровой ремейк анимационного фильма компании Walt Disney Animation Studios. Мультверсия вышла в 1991 году как экранизация сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минкультуры РФ присвоило ленте рейтинг «16 +» — из-за присутствия в картине персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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Это вызвало возмущение депутата Государственной думы Виталия Милонова, заподозрившего кино в возможной пропаганде гомосексуализма.

Депутат обратился к российскому министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить ленту до начала премьеры и запретить её выход, если подозрения в пропаганде подтвердятся.