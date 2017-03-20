Судак, Крым, 20 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Власти Судака приняли решение выселить из служебного жилья пять семей медиков, которые 8 лет назад заключили договор о возможности приватизировать жилье по прошествии десяти лет проживания. Вместо того, чтобы продлить договор найма, власти попросили людей освободить жилплощадь в течение 10 дней, передает 20 марта телерадиокомпания ИТВ.

eu4ria Судак. Крым

Полномочия на выселение крымский Минздрав получил в результате того, что после возвращения Крыма в Россию персонал потерял права на жилье — если раньше больница подчинялась муниципальным органам власти, которые могли выделять жилье медперсоналу, то теперь больница относится к Минздраву республики.

Несмотря на то, что восемь лет назад медики фактически получили жилье пустым блоком, возмещать средства, вложенные в квартиры на протяжении времени проживания, городские власти не собираются. В качестве альтернативы министерство предложило переселиться медикам в общежитие в поселке Морской.

Между тем, как утверждают коллеги врачей и местные жители, решение Минздрава не в пользу медиков негативно скажется на и без того тяжелой ситуации со здравоохранением в регионе.

В настоящее времени в Судакской городской больнице нет эндокринолога, отоларинголога, фтизиатра, кардиолога и онколога. Кроме того, лишить жилья хотят и единственного на всю округу судмедэксперта.