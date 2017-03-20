Москва, 20 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. До конца 2017 года за счет средств, полученных от реализации системы «Платона», планируется отремонтировать аварийные мосты в 12-ти регионах России, сообщили в Росавтодоре.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мост

Всего будет отремонтировано 23 аварийных моста. На их реконструкцию выделено 2,5 млрд рублей, перечисленных грузоперевозчиками в дорожный фонд страны.

В список планового ремонта вошли: Алтайский и Краснодарский края, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Удмуртия, Чувашия, Брянская, Воронежская, Орловская, Пензенская, Самарская и Тамбовская области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году благодаря сборам системы «Платон» было отремонтировано более 1000 км проблемных дорог и улиц в 40 городах и регионах России.

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Напомним, система «Платон» была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Однако, её запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков и правительство приняло решение снизить тарифы на первое время. Но теперь тарифы возвращаются к изначально запланированным.

Так, с 15 апреля 2017 года тарифы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон» вырастут в два раза — с 1,53 рубля за километр до 3,06 рубля за километр.

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