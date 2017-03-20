Камешково, Владимирская область, 20 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Отец пятилетней девочки, которая в конце 2016 года погибла при пожаре в Камешковском районе Владимирской области, признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, суд приговорил мужчину к году исправительных работ. 10% от ежемесячного заработка осужденный будет отчислять в пользу государства.

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Пожар произошел 6 ноября 2016 года. Мама девочки уехала на работу в Суздаль, оставив ребенка с отцом.

Мужчина оставил дочку одну. С самого утра он ушел выпивать с приятелями. Вернулся домой только после пяти часов вечера, когда дом уже полыхал.

Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в зоне прибора учета расхода электроэнергии, где обнаружен очаг возгорания.

«Очевидно, что в случае присутствия в доме взрослого человека, жизнь маленькой девочки была бы вне опасности. К трагедии привело беспечное поведение отца ребенка, который даже не позаботился о том, чтобы оставить малышку под присмотром родственников или соседей, не отказывавших семье в помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта в Вязниковском районе Владимирской области при пожаре погибли два ребенка трех и четырех лет. В момент возгорания в доме вместе с ними находилась мать. Она спала, а когда проснулась и увидела огонь выбежала из дома, забыв про детей.