Степанакерт, 20 марта, 2017, 10:50 — ИА Регнум. 19 марта и в ночь на 20 марта ситуация на линии соприкосновения в Нагорном-Карабахе была относительно спокойная.

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Согласно сообщению пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха, вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 25 раз, произведя в направлении армянских позиций порядка 140 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра.

Уточняется, что передовые части Армии обороны сохраняют полный контроль на передовой, продолжая уверенно защищать боевые позиции.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана сообщает, что армянские подразделения, используя крупнокалиберные пулемёты, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 143 раз.

Последний серьёзный инцидент на линии соприкосновения войск в Нагорном-Карабахе был зарегистрирован 25 февраля, когда произошли боестолкновения между подразделениями Армии обороны (АО) Нагорного Карабаха и вооруженными силами Азербайджана, в результате которых азербайджанская сторона понесла потери убитыми и ранеными. В министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики тогда сообщили, что после ответных действий АО противник понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории.

27 февраля Азербайджан по договорённости со Степанакертом эвакуировал тела солдат из нейтральной зоны.