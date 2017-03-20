Москва, 20 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект о назначении госзащитников по уголовным делам внес в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается закрепить положение о том, что определение порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению, относится к компетенции совета Федеральной палаты адвокатов.

При этом указывается, что советы адвокатских палат субъектов РФ в соответствии с указанным порядком организуют оказание юридической помощи адвокатами — защитниками по назначению.

Принятие законопроекта обеспечит повышение качества юридической помощи, оказываемой адвокатами-защитниками по назначению, а также приведет к единообразному регулированию данного вида адвокатской деятельности на всей территории Российской Федерации, отмечает Крашенинников.