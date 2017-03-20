Москва, 20 марта, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро открыли торги 20 марта ростом к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

По состоянию на 10:25 мск, доллар вырос к рублю на 4,25 копейки до 57,2625 рубля и торговался на максимуме в 57,43 рубля. Минимум по доллару США составил 57,18 рубля, торги открылись на отметке в 57,33 рубля.

Евро в ходе получаса торгов поднимался на максимуме до 61,8250 рубля. К 10:26 мск евро подорожал на 24 копейки, составив 61,6875 рубля. Валюта опускалась до минимальной отметки в 61,5925 рубля.

17 марта за доллар США давали 57,79 руб. (+0,01%). Евро стоил 62,22 рубля (+0,06%). Официальные курсы ЦБ РФ на 20 марта составляют 57,93 рубля за американскую валюту и 62,37 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 31 и 11 копеек соответственно.

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По итогам 17 марта курс американского доллара снизился на 0,99%, до 57,22 руб., курс единой валюты — на 1,18%, до 62,18 руб. За неделю рубль подорожал к доллару на 3,12%, к евро — на 2,63%.