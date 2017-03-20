Красногорск, 20 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Московской области готовятся к возможным последствиям паводка. Выявляются муниципалитеты, которые могут оказаться в зоне риска. В них формируются противопаводковые комиссии, куда входят представители МЧС, правоохранительных органов, экологических ведомств и местных администраций, сообщили в областном МЧС.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

В 2017 году для борьбы с паводком готово около 8 тысяч единиц спецтехники, 347 плавсредств, 15 летательных аппаратов.

Обеспечивать безопасность будут около 45 тысяч человек (добровольные пожарно-спасательные подразделения, сотрудники правоохранительных органов, энергетики, работники ЖКХ).

Также в Подмосковье подготовлено 48 пунктов временного размещения на 17 тысяч человек на случай, если потребуется эвакуация людей.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят операцию «Паводок», в рамках которой проверяют ливневые канализации, водоотводные каналы, гидросооружения с целью предупредить возможные негативные последствия подтопления территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего же в зоне риска находятся 114 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях, где проживают почти 12 тысяч человек.

Напомним, половодье в Московской области, по прогнозам начнется в 20-х числах марта и продлится до середины апреля.

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