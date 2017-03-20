Барселона, Испания, 20 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек приняли участие в акции, организованной Гражданским Обществом Каталонии (Sociedad Civil Catalana) и направленной на выражение протеста против «сепаратистских планов правительства региона», сообщает испанское издание La Informacion.

(сс)marsir86 Испания. Каталония

Под лозунгом «Остановим сепаратистский переворот» данная организация во главе с Мариано Гома призывает отказаться от процесса выхода Каталонии из состава Испании, который предполагает «институциональный переворот», «нарушает общественное спокойствие». Гома призывает «восстановить» свободу, демократию и мирное сосуществование.

Люди, собравшиеся на площади Уркинаона в Барселоне, прошли маршем вдоль улицы Виа Лайетана до площади Сан-Жуаме, где расположен правительственный центр Каталонии, включая мэрию Барселоны и Правительственную Палату. В марше приняли участие более 15 тыс. человек, по данным Гражданского Общества Каталонии. Согласно данным от местных стражей порядка, в акции приняло участие только 6,5 тыс. человек.

Вице-президент Гражданского Общества Каталонии Хосе Доминго выступил на марше с речью в защиту целостности Испании, частью которой должна оставаться Каталония. Запуск процесса обретения независимости «только приносит бедствия», подчеркнул он.

Он также добавил, что крайне важно, чтобы каталонские правительственные учреждения отказались от идеи «проведения незаконного референдума», так как, по его словам, это только сломает каталонское общество и поставит под угрозу демократию.

Президент группы PP в Барселоне Альберто Фернандес, также выступавший на митинге и марше в Барселоне, заявил, что в Каталонии нет сепаратистских настроений, что большинство — против выхода из состава Испании, но «это большинство молчит».

Напомним, что попытки Каталонии отделиться от Испании начались с конца XIX века. Ранее в Барселоне собирались марши в поддержку независимости региона, насчитывавшие до 1,5 млн человек. В 2013 году правительство Каталонии планировало организовать референдум о самоопределении, однако его проведение заблокировали испанские власти.