Токио, 20 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Размещение систем противоракетной обороны в Японии повышает риск подрыва стратегического баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров в Токио, сообщает «Киодо».

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

Переговоры прошли на уровне министров обороны — России и Японии. С японской стороны в них принимала участие министр обороны этой страны Томоми Инада.

Шойгу заявил, что размещение ПРО «грозит оказать влияние на стратегический баланс в АТР». Инада, со своей стороны, отметила, что в Токио недовольны размещением дивизий Минобороны России на южных Курилах.

Напомним, о размещении в течение 2017 года на южных Курилах общевойсковой дивизии Миноброны РФ Шойгу объявил 22 февраля. В ответ Токио направил Москве протест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии проходят переговоры с российской стороной в формате «2+2»: со стороны России в них участвуют министры — глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Со стороны Японии — министр иностранных дел Фумио Кисида и министр обороны Томоми Инада. Формат «2+2», как сказал Лавров, важен для безопасности в АТР.