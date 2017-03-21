Москва, 22 марта, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Всё чаще в информационное пространство России попадают призывы государственных деятелей к некоему загадочному восстановлению монархии.

Л. К. Пфанцельт. Коронационный портрет императора Петра III Фёдоровича (фрагмент). 1761

Автор ИА REGNUM Михаил Демурин напоминает авторам подобных высказываний, что, согласно Конституции, Российская Федерация является республикой. Не отказывая никому в праве иметь личные убеждения, он выражает осторожное сомнение в соответствии чиновников-монархистов занимаемым им должностям в демократической стране.

Именование в официальных документах некоей группы лиц зарубежного подданства «Императорским домом России» или «Наследниками престола» создает двусмысленный прецедент и идет прямо вразрез с законодательством РФ. Хуже того — с исторической логикой развития. Сама по себе монархия не гарантирует ни порядка, ни коллективной ответственности. Конкретные примеры многовековой российской государственности показывают, что и династия Рюриковичей, и династия Романовых заводили, в конце концов, страну в исторический тупик, откуда она выбиралась благодаря воле народа, явившей себя после Смуты — как Ополчение 1612 года, а после Февральского развала 1917-го — как власть Советов.

Губернатор Крыма С. Аксенов привязывает православные ценности России к монархии. Однако попытка такой привязки дискредитирует оба принципа, вводя в поле канонического христианства осужденную еще решениями Вселенских соборов ересь царебожия. А в государственное устройство — нездоровый теократизм.

Для вывода страны из кризиса необходимо укреплять народное единство, а не вбрасывать в общество яблоки раздора. Особенно — связанные с верой в доброго властителя, позволяющего самому не принимать никаких решений.

Подробности читайте здесь: «Монархисты и современная Россия: соблазн против народной воли»

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