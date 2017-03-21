Куда приведет современных демократов соблазн «восстановления» монархии?
Москва, 22 марта, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Всё чаще в информационное пространство России попадают призывы государственных деятелей к некоему загадочному восстановлению монархии.
Автор ИА REGNUM Михаил Демурин напоминает авторам подобных высказываний, что, согласно Конституции, Российская Федерация является республикой. Не отказывая никому в праве иметь личные убеждения, он выражает осторожное сомнение в соответствии чиновников-монархистов занимаемым им должностям в демократической стране.
Именование в официальных документах некоей группы лиц зарубежного подданства «Императорским домом России» или «Наследниками престола» создает двусмысленный прецедент и идет прямо вразрез с законодательством РФ. Хуже того — с исторической логикой развития. Сама по себе монархия не гарантирует ни порядка, ни коллективной ответственности. Конкретные примеры многовековой российской государственности показывают, что и династия Рюриковичей, и династия Романовых заводили, в конце концов, страну в исторический тупик, откуда она выбиралась благодаря воле народа, явившей себя после Смуты — как Ополчение 1612 года, а после Февральского развала 1917-го — как власть Советов.
Губернатор Крыма С. Аксенов привязывает православные ценности России к монархии. Однако попытка такой привязки дискредитирует оба принципа, вводя в поле канонического христианства осужденную еще решениями Вселенских соборов ересь царебожия. А в государственное устройство — нездоровый теократизм.
Для вывода страны из кризиса необходимо укреплять народное единство, а не вбрасывать в общество яблоки раздора. Особенно — связанные с верой в доброго властителя, позволяющего самому не принимать никаких решений.
Подробности читайте здесь: «Монархисты и современная Россия: соблазн против народной воли»
Все статьи автора: Михаил Демурин