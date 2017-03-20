Новосибирск, 20 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Новосибирске прошли мероприятия в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

Праздничные мероприятия «Крымская весна! Мы вместе» прошли в субботу, 18 марта, в театральном сквере перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в праздновании «Крымской весны» участвовали более тысячи горожан. По официальным данным, которые предоставила мэрия, в центре Новосибирска собралось более 1,2 тыс. новосибирцев. Инициатором акции выступило Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной организации «Офицеры России» при поддержке правительства региона, мэрии Новосибирска и общественных организаций.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

Приняли участие в мероприятии и официальные лица: полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, член Совета Федерации ФС РФ от региона Надежда Болтенко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также представители патриотических клубов, национальных общественных организаций, молодёжных движений и спортивная общественность.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

В ходе официального выступления Сергей Меняйло назвал «исторически справедливым» возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Он напомнил, как горячо приветствовали процесс возвращения сибиряки — и три года назад, и сейчас, в 2017 году. Как участник событий трёхлетней давности в Севастополе (28 июля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому губернатор Севастополя Сергей Меняйло был назначен полпредом президента России в Сибири — прим. ИА REGNUM ), Сергей Меняйло с «особенной сибирской теплотой» поздравил крымчан и севастопольцев с очередной годовщиной воссоединения с Родиной.

Владимир Городецкий, в свою очередь, подчеркнул, что Новосибирская область и Крым имеют большие перспективы взаимовыгодного межрегионального сотрудничества в сфере туризма, спортивного, детского и лечебного отдыха, образования, науки и наукоёмких технологий, сельскохозяйственного производства и во многих других отраслях экономики. Он также отметил, что Севастополь выступает регионом-партнёром V Международного форума технологического развития «Технопром-2017», который пройдёт в Новосибирской области в июне.

Жительница Новосибирска Тамара Кузнецова сказала, что воссоединение Крыма с Россией и для сибиряков «праздник».

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

«Для нас это очень важно. Потому что, действительно, наш Крым. Мы гордимся, что получилось бескровно присоединить Крым, и мы счастливы. Мы пришли поддержать Россию», — отметила ИА REGNUM Кузнецова, подчеркнув, что, несмотря на все информационные войны и требования вернуть Крым Украине, России удастся удержать Крым.

«Россия сейчас — сильная держава, и вряд ли кто посмеет сейчас серьезно на нас покуситься. Этого не может быть никогда. Конечно, санкции усложняют экономику нашей страны, но, с другой стороны, мы как-то собираемся, сплачиваемся, и в конце концов наша экономика, мне кажется, только выиграет», — заключила Тамара Кузнецова.

Еще одна жительница Новосибирска Наталья Королева напомнила, что Крым Россия вернула, а не забрала, как некоторые предпочитают считать.

Анна Алябьева ИА REGNUM Наталья Королева (на фото посредине) подчеркнула, что Крым «испокон веков был наш, и мы его не забрали, мы его вернули»

«Испокон веков Крым был наш, и мы его не забрали, мы его вернули. А санкции не от большого ума, я думаю, придумали. И все уже это понимают. Нам это не мешает, нас это только стимулирует и объединяет», — сказала ИА REGNUM Наталья Королева.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

Собравшихся в субботний день на площади Ленина новосибирцев ожидала насыщенная праздничная программа: концерты, музыкальные флешмобы, показательные выступления и спортивные мастер-классы и конкурсы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

Напомним, что три года назад, 18 марта 2014 года, президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и председатель координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.