«Испокон веков Крым был наш»: новосибирцы отметили «Крымскую весну»
Новосибирск, 20 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Новосибирске прошли мероприятия в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Праздничные мероприятия «Крымская весна! Мы вместе» прошли в субботу, 18 марта, в театральном сквере перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в праздновании «Крымской весны» участвовали более тысячи горожан. По официальным данным, которые предоставила мэрия, в центре Новосибирска собралось более 1,2 тыс. новосибирцев. Инициатором акции выступило Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной организации «Офицеры России» при поддержке правительства региона, мэрии Новосибирска и общественных организаций.
Приняли участие в мероприятии и официальные лица: полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, член Совета Федерации ФС РФ от региона Надежда Болтенко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также представители патриотических клубов, национальных общественных организаций, молодёжных движений и спортивная общественность.
В ходе официального выступления Сергей Меняйло назвал «исторически справедливым» возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Он напомнил, как горячо приветствовали процесс возвращения сибиряки — и три года назад, и сейчас, в 2017 году. Как участник событий трёхлетней давности в Севастополе (28 июля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому губернатор Севастополя Сергей Меняйло был назначен полпредом президента России в Сибири — прим. ИА REGNUM ), Сергей Меняйло с «особенной сибирской теплотой» поздравил крымчан и севастопольцев с очередной годовщиной воссоединения с Родиной.
Владимир Городецкий, в свою очередь, подчеркнул, что Новосибирская область и Крым имеют большие перспективы взаимовыгодного межрегионального сотрудничества в сфере туризма, спортивного, детского и лечебного отдыха, образования, науки и наукоёмких технологий, сельскохозяйственного производства и во многих других отраслях экономики. Он также отметил, что Севастополь выступает регионом-партнёром V Международного форума технологического развития «Технопром-2017», который пройдёт в Новосибирской области в июне.
Жительница Новосибирска Тамара Кузнецова сказала, что воссоединение Крыма с Россией и для сибиряков «праздник».
«Для нас это очень важно. Потому что, действительно, наш Крым. Мы гордимся, что получилось бескровно присоединить Крым, и мы счастливы. Мы пришли поддержать Россию», — отметила ИА REGNUM Кузнецова, подчеркнув, что, несмотря на все информационные войны и требования вернуть Крым Украине, России удастся удержать Крым.
«Россия сейчас — сильная держава, и вряд ли кто посмеет сейчас серьезно на нас покуситься. Этого не может быть никогда. Конечно, санкции усложняют экономику нашей страны, но, с другой стороны, мы как-то собираемся, сплачиваемся, и в конце концов наша экономика, мне кажется, только выиграет», — заключила Тамара Кузнецова.
Еще одна жительница Новосибирска Наталья Королева напомнила, что Крым Россия вернула, а не забрала, как некоторые предпочитают считать.
«Испокон веков Крым был наш, и мы его не забрали, мы его вернули. А санкции не от большого ума, я думаю, придумали. И все уже это понимают. Нам это не мешает, нас это только стимулирует и объединяет», — сказала ИА REGNUM Наталья Королева.
Собравшихся в субботний день на площади Ленина новосибирцев ожидала насыщенная праздничная программа: концерты, музыкальные флешмобы, показательные выступления и спортивные мастер-классы и конкурсы.
Напомним, что три года назад, 18 марта 2014 года, президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и председатель координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.