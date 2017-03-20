Люксембург, 20 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Секретную службу Люксембурга Service de Renseignement de I’Etat обвинили по подозрению в шпионаже, сообщает Le Lessentiel. Дело рассматривается уполномоченным органом МВД Люксембурга.

Рене Магритт. Шпион. 1928

По ходу дела выяснилось, что сотрудник секретной службы без разрешения проводил нелегальное прослушивание — кого именно, не уточняется.

По закону страны, у агентства должно быть разрешение на прослушивание от премьер-министра на определенный срок. Если оно заканчивается, то требуется официальное продление срока.

Правительство уверяет, что это была исключительно ошибка сотрудника, который уже уволен.

В 2013 году служба уже обвинялась по делу о шпионаже за действующим на тот период премьер-министром Жан-Клод Юнкером.