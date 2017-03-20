Керчь, Крым, 20 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Министерство транспорта и «Кубаньэнерго» не могут согласовать вопрос электроснабжения железнодорожного подхода к Керченскому мосту. В Минтрансе считают, что затраты на электроснабжение подхода нужно сократить за счет уменьшения стоимости техприсоединения к сетям «Кубаньэнерго», в то время как в самой компании настаивают на реализации проекта электрификации в неизменном виде. Об этом 20 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

Сс) Водник Вид на Керченский мост

Действующий проект электрификации предусматривает строительство подстанции «Порт» напряжением 220 кВ, которая будет снабжать электричеством как железнодорожные подходы к Керченскому мосту, так и сухогрузный порт Тамань. Его стоимость составляет около 7,1 млрд рублей, а срок ввода энергообъектов намечен на третий квартал 2019 года. Строительство будет идти в два этапа, при этом стоимость первого составляет 4 млрд рублей.

Как выяснила газета, в ходе совещания с министром энергетики Александром Новаком 9 марта министр транспорта России Максим Соколов предложил пересмотреть схему электрификации моста и, в частности, предложил вовсе отказаться от строительства подстанции «Порт» в пользу собственной генерации.

Тем не менее на совещании у замминистра энергетики Андрея Черезова 13 марта представители «Кубаньэнерго» призвали к сохранению существующей проектной схемы, в качестве компромиссного варианта предложив построить подстанцию с напряжением 110 кВ на первом этапе, и лишь затем уже перевести ее на более высокий класс напряжения. Это удешевит стоимость первого этапа строительства до 3,6 млрд рублей, указывают в компании, но продлит общие сроки реализации до третьего квартала 2020 года.

В Минтрансе и Минэнерго «Коммерсанту» вопрос электроснабжения железнодорожного подхода к Керченскому мосту не прокомментировали.

Ранее директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин сообщил о том, что строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи может начаться уже в марте или начале апреля 2017 года. В ходе работ планируется построить тоннель длиной один километр, возвести 40 зданий, 22 искусственных сооружения и уложить 19 км железнодорожных путей.